FBI arrestó a 1,300 narcos en frontera con  México desde abril

SAN DIEGO.– De abril a la fecha, han sido arrestados en la frontera con México mil 343 miembros de carteles, reveló ayer el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según el FBI, en ese mismo lapso, hubo 423 operaciones en las que han participado unas 70 agencias del orden.

FBI Tomadas de X: @FBI

Asimismo fueron incautadas 2.5 toneladas de narcóticos y 421 armas de fuego, agregó la dependencia de investigación.

También fueron encontrados $700 mil dólares en efectivo, cantidad encontrada en cerca de 48 mil inspecciones fronterizas.

“A través de las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional, las fuerzas del Departamento de Seguridad Nacional, y el Centro Nacional de Coordinación, el FBI y sus socios interinstitucionales, intensificaron sus acciones contra los cárteles mexicanos que operan a lo largo de la frontera sur de la Unión Americana”, añadió la Embajada de Estados Unidos en México.

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Sin embargo, una revisión de Excélsior por las ocho fiscalías federales en la frontera arrojó que los arrestos y cargos a presuntos narcotraficantes miembros de cárteles no coincide con la cifra que presenta el FBI.

La cantidad que informó esa agencia incluiría como miembros de cárteles a todas las personas detenidas por intentar cruzar la frontera con drogas o personas sin documentos.

El FBI indicó que las operaciones que coordinó integraron a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), las Administraciones para el Control Drogas (DEA) y de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y las oficinas de investigaciones criminales de la Marina (USMS) y de Servicios Tributarios Internos (IRS).

“La cooperación entre los Estados Unidos y México no sólo es una buena política pública; es sentido común que nuestras dos naciones colaboren en materia de seguridad, migración, comercio y otras prioridades compartidas. Somos vecinos y socios”, agregó el embajador Ronald Johnson.

“Cuando una de nuestras naciones se ve amenazada, la otra siente el impacto. Cuando una prospera, prosperamos juntos.

Por eso la cooperación en nuestras prioridades compartidas sigue siendo tan importante para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de nuestras dos naciones”, insistió el representante diplomático.

La Embajada de Estados Unidos en nuestro país respondió a las publicaciones del FBI en X con el mensaje “Más seguros juntos”, acompañado de los emojis de las respectivas banderas de cada nación.