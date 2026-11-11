Hidalgo recibe tigres, jaguares y cocodrilo rescatados en Veracruz

Diez ejemplares de fauna exótica y silvestre fueron trasladados de Veracruz a Hidalgo para quedar bajo resguardo especializado, luego de ser rescatados de un predio que operaba sin los permisos ambientales correspondientes, cerca de Poza Rica.

El grupo está integrado por cuatro tigres blancos de Bengala, dos jaguares, uno de ellos de pelaje negro, tres gamos y un cocodrilo de Morelet, especies que fueron reubicadas en instalaciones autorizadas para el manejo y la conservación de vida silvestre en territorio hidalguense.

La recepción fue posible mediante las gestiones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), luego de que la Procu raduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solicitara apoyo a las entidades para encontrar espacios adecuados para los animales rescatados.

El traslado requirió procedimientos especializados de contención física y química, bajo la supervisión de un médico veterinario con experiencia en el manejo de grandes felinos.

En el operativo participaron autoridades ambientales de Hidalgo y Veracruz, así como elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones policiales de ambos órdenes de gobierno.

Los 10 ejemplares permanecerán en un predio o instalación que maneja vida silvestre (PIMVS), que cuenta con la infraestructura y las autorizaciones necesarias para garantizar su atención y bienestar.