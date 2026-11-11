Tom Homan exige a México desplegar tropas en fronteras norte y sur ante caravanas migrantes

El encargado de los asuntos fronterizos de la Casa Blanca, Tom Homan, instó al gobierno de México a desplegar elementos de sus Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur para contener el avance de las caravanas migrantes, argumentando que el tránsito de extranjeros sin visado viola la propia legislación mexicana.

Durante una entrevista concedida a la cadena Fox News, el funcionario estadunidense sostuvo que las autoridades mexicanas deben asumir una postura activa ante la salida de un contingente de aproximadamente dos mil personas desde el sur del país.

México tiene que dar un paso al frente como lo hizo en la presidencia número 45 de Trump. Tiene que desplegar tropas en su frontera sur y en su frontera norte. En México es ilegal transitar por el país si eres de otro país sin un visado de tránsito. Así que también están infringiendo la ley mexicana y México tiene que tomar medidas”, aseveró Homan.

El funcionario enfatizó que, independientemente del contexto político en Washington o de los intentos de movilización en el sur de México, la postura de la administración estadunidense en la frontera mantendrá su firmeza habitual.

“Estas caravanas pueden llegar a la frontera cuanto quieran, pero no las dejarán entrar a Estados Unidos”, advirtió el funcionario en la emisión televisiva.Antecedentes del despliegue militar en México

No sería la primera vez

La petición formulada por Homan hace referencia a los esquemas de contención activados por México en años recientes bajo la operatividad de las Fuerzas Armadas y las brigadas de la Guardia Nacional.

Tras la firma de los acuerdos bilaterales de junio de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional formalizó el despliegue de más de 14 mil elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en la frontera norte y más de 6 mil 500 en la frontera sur.

Informes oficiales de la Defensa han documentado la presencia continua de más de 25 mil efectivos de las Fuerzas Armadas asignados al Plan de Migración en ambas fronteras para labores de control y rescate humanitario.