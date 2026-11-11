Paro indefinido de docentes en la UAZ deja a 40 mil estudiantes sin clases

Miles de estudiantes mantienen la incertidumbre de regresar a clases tras sumar casi una semana de paro en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por parte de personal académico que exige un análisis de la situación financiera y laboral de la universidad.

El personal inició un paro de labores escalonado en días previos, sin embargo, el Comité de Huelga del Sindicato de Personal Académico de la UAZ (Spauaz) acordó este miércoles el inicio de un paro indefinido de actividades en todas las unidades académicas.

Adrián Reyes, delegado sindical explicó que “según los datos aproximadamente 40 mil estudiantes. En nuestro caso en ciencias químicas somos aproximadamente mil 500 estudiantes. Efectivamente, se afecta pues no solamente a toda la a la comunidad universitaria, sino a toda la ciudad de Zacatecas, ¿no? porque gran parte del movimiento en nuestra ciudad depende de la Universidad Autónoma de Zacatecas.”

Los docentes señalan que la suspensión de actividades continuará hasta que las autoridades universitarias y la rectoría hagan entrega del informe detallado sobre la nómina universitaria que se les requirió semanas atrás, debido a inconsistencias en los sueldos.

Foto: Especial.

Inconsistencias en la nómina universitaria

Parte de la crisis es que muchos administrativos que han sido académicos, están como administrativos, pero están como académicos en la en la nómina, cuando están como administrativos. Por eso a veces se dice que hay menos administrativos que los que realmente hay. Sin embargo, pues casi la mitad de los que están en administrativos, pues les están pagando como maestros”, indicó Jorge Núñez Monreal, delegado de Jubilados y Pensionados Spauaz.

Los manifestantes señalan que las autoridades universitarias no han respondido a la totalidad de las peticiones de la base trabajadora.

Otro delegado sindical es Sergio Echeverría, quien señaló que, “hay una información que se entregó, pero que no es suficiente, ¿verdad? no contempla toda la anualidad de las cargas de trabajo.”

Sindicato mantiene abiertas las negociaciones

De acuerdo con la representación sindical, dicha información es indispensable para transparentar y evaluar el estado financiero de la institución.

Los integrantes del Comité de Huelga manifestaron que mantendrán abiertas las mesas de negociación con las autoridades de la UAZ en la sede sindical, dentro del proceso formal de emplazamiento a huelga contemplado para el próximo mes de febrero.

*mcam