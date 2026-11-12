VIDEO: Hombre ataca con cuchillo a comerciantes y destroza puesto en mercado de NL

Una discusión entre un hombre y comerciantes estuvo a punto de terminar en una tragedia la noche del miércoles en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, donde una persona protagonizó un violento enfrentamiento en un mercado rodante en el que destruyó mercancía y amenazó con un cuchillo a varios de los presentes.

Los hechos quedaron registrados en una transmisión en vivo realizada por Meery Gallegos, quien documentó con su teléfono celular el desarrollo del altercado. Durante la grabación, el hombre fue identificado como Óscar, quien comenzó discutiendo con los vendedores, pero terminó involucrándose en una serie de agresiones físicas.

De acuerdo con las imágenes, el problema habría comenzado por un desacuerdo entre la esposa del señalado y la propietaria del puesto. La situación cambió cuando el hombre intervino y llevó la discusión a un nivel de violencia extrema que se salió de control.

Reproducir Óscar agredió a comerciantes, lanzó mercancía y amenazó con un cuchillo durante una violenta confrontación en Nuevo León.

Cliente lanza mercancía y amenaza con un cuchillo

En el video se observa cómo el intercambio de palabras se transforma rápidamente en una confrontación física. Óscar comenzó a insultar a uno de los comerciantes y posteriormente tomó diversos artículos del puesto para arrojarlos directamente contra otra persona.

Apenas unos segundos después, el hombre sacó un cuchillo y amenazó a uno de los comerciantes, contra quien incluso lanzó un par de intentos de apuñalamiento, aunque no consiguió lesionarlo, de acuerdo con lo que se aprecia en la grabación.

Ante el riesgo, los propietarios del establecimiento intentaron defenderse y ponerse a salvo. En medio del forcejeo, el agresor perdió el arma blanca, lo que dio paso a un nuevo momento de caos, con sillas, cajas y vasos de veladoras que terminaron volando entre las personas involucradas.

La propia Meery Gallegos tampoco quedó al margen de la violencia. Cuando el hombre se percató de que estaba registrando lo ocurrido con su celular, intentó golpearla para tirar el teléfono y evitar que continuara grabando el enfrentamiento. Con un manotazo Óscar consiguió tirar el celular, aunque la transmisión no se cortó, la mujer lo levantó y continuó la grabación.

El hombre, identificado con el nombre de Óscar, presumió sus contactos en la Presidencia Municipal y con elementos de la Policía local. Foto: Especial.

Presume influencias con autoridades municipales

Otro aspecto que llamó la atención durante la transmisión fueron las expresiones del señalado, quien habría presumido tener influencias en la Presidencia Municipal de Ciénega de Flores, así como entre elementos de la Policía de esa localidad.

Finalmente, el enfrentamiento terminó sin que, aparentemente, se registraran lesiones de gravedad. Sin embargo, las consecuencias materiales fueron evidentes: el puesto dedicado a la venta de artículos religiosos y productos para limpias quedó completamente destrozado.

La grabación difundida en redes sociales exhibió cómo una discusión entre un cliente y los vendedores escaló hasta convertirse en una agresión con arma blanca en pleno mercado rodante.

mcam