Dan 80 años de cárcel a sujeto por secuestro agravado en Hidalgo

A 80 años de prisión fue condenado un hombre por el secuestro agravado de una persona que fue privada de su libertad mientras viajaba en transporte público en Tlaxcoapan y que, pese a ser localizada horas después, murió a consecuencia de las lesiones que presentaba.

El plagio ocurrió el 29 de febrero de 2024. Tras recibir la denuncia, agentes de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) iniciaron las investigaciones y consiguieron ubicar a la víctima en un inmueble de la comunidad de San Isidro Presas, en Tezontepec de Aldama.

Debido a la gravedad de sus heridas, la persona fue trasladada a una clínica para recibir atención médica; sin embargo, falleció.

Las investigaciones permitieron establecer la participación de un hombre identificado como J. M. C. L., contra quien se libró una orden de aprehensión.

Su localización ocurrió hasta el 1 de julio de 2025, cuando agentes especializados de Hidalgo, con apoyo de la Fiscalía de Jalisco, lo detuvieron en esa entidad.

Tras permanecer sujeto a proceso y concluir las etapas del procedimiento judicial, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo consiguió que un juez dictara una pena de 80 años de prisión por el delito de secuestro agravado.