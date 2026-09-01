Fatal accidente en autopista de Veracruz: mueren recién nacido y tres personas más

Cuatro personas perdieron la vida, entre ellas un recién nacido, en el tramo de la autopista 150-D La Tinaja-Cosamaloapan, una zona de accidentes constantes en Veracruz.

Las víctimas viajaban en una camioneta que chocó contra un tráiler de grandes dimensiones.

La tragedia provocó el bloqueo de la vía hacia el sureste.

El accidente ocurrió a la altura de la comunidad Barahúnda, municipio de Tierra Blanca, un punto recurrente de colisiones con saldos rojos.

Hasta ahora, las causas del percance no han sido determinadas oficialmente.

La fuerza del choque dejó a tres personas atrapadas dentro de la camioneta.

A pesar de las maniobras de rescate realizadas por cuerpos de emergencia, se confirmó la muerte de tres adultos y del recién nacido, quien viajaba con ellos.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tierra Blanca realizaron las labores de extracción y aseguramiento de la unidad, mientras que personal de la Guardia Nacional, División Carreteras, llevó a cabo el abanderamiento y control de la circulación, que permaneció parcialmente restringida durante las diligencias que tardaron más de cinco horas.

El accidente volvió a exhibir la falta de seguridad en la autopista 150-D, donde los accidentes graves se han vuelto frecuentes, porque es paso de unidades pesadas con vehículos particulares, sin que existan medidas sostenidas de prevención o vigilancia.