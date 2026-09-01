Sentencian a 50 años de cárcel a 4 secuestradores de Teotihuacán

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 50 años de prisión contra cuatro hombres responsables del secuestro de una persona en el municipio de San Juan Teotihuacán, Estado de México.

Los sentenciados fueron identificados como Jesús Cortés Flores, Jonás Baltazar García, Jorge Javier Arenas Mendoza y Octaviano Néstor Nochebuena, quienes además deberán pagar, cada uno, una multa de 292 mil 160 pesos.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos se remontan a diciembre de 2016, cuando se inició una carpeta por el delito de secuestro agravado.

Las indagatorias permitieron establecer que los responsables se comunicaron con familiares de la víctima para exigirles una cantidad de dinero a cambio de su liberación. Después de diversas negociaciones, la persona secuestrada recuperó su libertad.

Un informe elaborado en ese momento por elementos de la extinta Policía Federal aportó información que permitió avanzar en la identificación de los presuntos responsables y reconstruir parte de la operación utilizada para exigir el rescate.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público Federal continuó las investigaciones y, en octubre de 2017, obtuvo de un juez las órdenes de aprehensión contra Jesús Cortés Flores, Jonás Baltazar García, Jorge Javier Arenas Mendoza y Octaviano Néstor Nochebuena.

Durante el proceso penal, la representación de la FGR presentó los elementos probatorios y argumentos jurídicos para acreditar la responsabilidad de los cuatro acusados en el secuestro.

Tras el desahogo de las pruebas, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio y determinó imponer a cada uno una pena de 50 años de cárcel, además de la sanción económica.

Los cuatro sentenciados cumplen actualmente su condena en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.