Farmacias del Bienestar se ampliarán a 24 estados del país a partir de septiembre

El programa Farmacias del Bienestar se ampliará a partir de septiembre a los 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar, anunció el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, al destacar los resultados obtenidos durante la etapa piloto implementada en el Estado de México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario informó que en el piloto operaron 491 Farmacias del Bienestar, donde se han recetado y entregado más de 350 mil medicamentos.

Ante el éxito del programa, explicó que la estrategia se extenderá de manera gradual al resto de las entidades donde tiene presencia el IMSS-Bienestar. La meta es que entre septiembre y noviembre de 2026 entren en operación 6 mil 567 Farmacias del Bienestar, como parte del programa Salud Casa por Casa.

Enfermeras podrán recetar 22 medicamentos

Eduardo Clark detalló que, a partir de septiembre, las enfermeras que participan en el programa podrán recetar 22 tipos de medicamentos destinados a atender padecimientos agudos leves y enfermedades crónicas.

Una vez emitida la receta, explicó, se indicará a cada paciente el sitio específico donde podrá recoger sus medicamentos de manera gratuita.

Después de darte una receta la enfermera te dirá exactamente a dónde podrás recoger tus medicamentos gratuito”, señaló el subsecretario.

La estrategia busca facilitar el acceso a tratamientos básicos y evitar que los pacientes tengan que trasladarse a hospitales o enfrentar mayores complicaciones por padecimientos que pueden ser atendidos desde el primer nivel de atención.

Entre septiembre y noviembre se prevé poner en marcha 6 mil 567 establecimientos. Cuartoscuro

Más consultorios de atención primaria en 2027

Como parte de la expansión de los servicios de salud, Clark anunció que en enero de 2027 comenzará una nueva etapa de ampliación de la atención primaria, con la incorporación de 12 mil 750 consultorios en los 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar.

El objetivo, señaló, es incrementar la capacidad de atención hasta alcanzar 40 millones de consultas, fortaleciendo los servicios médicos cercanos a las comunidades.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que el Plan de Atención Primaria del IMSS-Bienestar busca evitar la saturación de los hospitales mediante una atención médica más cercana y oportuna.

Durante su participación en la conferencia matutina, el funcionario subrayó que la atención primaria es una prioridad para el gobierno de México, pues permite detectar y atender enfermedades desde sus primeras etapas.

La estrategia contempla acercar servicios médicos a las comunidades mediante nuevos consultorios básicos, con el propósito de que la población pueda recibir atención ante cualquier molestia sin importar su situación económica y evitar que los padecimientos evolucionen hasta requerir atención hospitalaria.