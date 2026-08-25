Desaparece Iván Michel Atilano, locutor de Radio Evolución en Oaxaca; Artículo 19 emite alerta

La organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, emitió una alerta urgente tras la desaparición de Iván Michel Atilano, de 47 años de edad, reconocido locutor de la emisora Radio Evolución 98.5 FM, con sede en Huautla de Jiménez, Oaxaca.

De acuerdo con testimonios de familiares y amistades, el comunicador fue visto por última vez el pasado 18 de agosto en este municipio mazateco, ubicado en la región de la Sierra de Flores Magón. A una semana de su desaparición, la angustia de su familia crece al no tener ningún rastro sobre su paradero.

Ante la gravedad de los hechos, Artículo 19 demandó a las autoridades de investigación actuar con la debida diligencia y en estricta coordinación para garantizar su localización con vida.

La organización solicitó de forma urgente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y al gobierno estatal que las labores de búsqueda se realicen bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Además, enfatizaron que no se debe descartar su labor periodística y como comunicador como la principal línea de investigación.Urgen medidas de protección para familiares y colegas

En el mismo pronunciamiento, se hizo un llamado enérgico a dos instituciones clave:

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El objetivo es que, desde el ámbito de sus competencias, adopten de manera inmediata las medidas de protección necesarias que garanticen la seguridad e integridad tanto de la familia de Iván Michel Atilano como de sus colegas en la región.

Ficha oficial de búsqueda con los datos de Iván Michel Atilano, reportado como desaparecido desde el 18 de agosto de 2026 en Huautla de Jiménez. Especial

Ficha de búsqueda: ¿Cómo identificar a Iván Michel Atilano?

Para facilitar su pronta localización, se han difundido las características físicas y la vestimenta que portaba el locutor el día de su desaparición. Cualquier información puede ser vital.

Características físicas:

Complexión: Regular.

Regular. Estatura: 1.70 metros (aproximadamente).

1.70 metros (aproximadamente). Tez: Clara.

Clara. Rostro: Cara ovalada, frente amplia, cejas pobladas y mentón cuadrado.

Cara ovalada, frente amplia, cejas pobladas y mentón cuadrado. Rasgos faciales: Ojos grandes, nariz mediana de base ancha, boca mediana con labios semi gruesos.

Ojos grandes, nariz mediana de base ancha, boca mediana con labios semi gruesos. Cabello: Castaño, corto y ondulado.

Vestimenta el día de su desaparición: