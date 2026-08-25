México busca consolidarse como centro regional de innovación farmacéutica global

México tiene una oportunidad clave para consolidarse como un centro regional de innovación farmacéutica, manufactura avanzada e investigación aplicada, coincidieron especialistas durante el panel “Sesiones Magistrales”, realizado en el marco de la Expo Científica CTR 2026.

En el encuentro participaron el Dr. Sergio Iván Valdés Ferrer, profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; Manuela Arboleda Montoya, directora de Desarrollo de Negocios y Portafolio de Grupo PiSA, y Diego Ocampo, vicepresidente de Innovación y Desarrollo de Neolpharma. La conversación fue moderada por Abelardo Daniel Perches, director de Planeación Estratégica de CTR Scientific.

Durante su intervención, Arboleda señaló que el reto de la industria farmacéutica no se limita a desarrollar innovación, sino a garantizar que esta llegue de manera oportuna a los pacientes.

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“Hoy el gran reto es cómo lograr que el acceso sea oportuno para que el paciente pueda disponer de tratamientos mucho más innovadores”, afirmó.

La directiva destacó que México cuenta con ventajas competitivas para fortalecer su papel en la industria global: es el segundo mercado más grande de América Latina, tiene una población diversa, capacidad industrial y experiencia en la fabricación de medicamentos y distintas formas farmacéuticas.

“Tenemos muchísimo interés en continuar con nuestra inversión no solamente para abastecer el mercado mexicano, sino el mercado regional o incluso empezar a trabajar para mercados americanos o europeos”, señaló.

Arboleda explicó que las empresas farmacéuticas nacionales pueden desempeñar un papel estratégico al colaborar con compañías globales para ampliar la disponibilidad de tratamientos innovadores. Otro de los temas abordados fue el avance hacia una medicina más personalizada, orientada a tratamientos diseñados según las necesidades específicas de cada paciente.

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“Al final del día, la personalización es un lugar adonde todos vamos a llegar: poder diseñar medicamentos específicos para el padecimiento particular de una persona”, sostuvo Arboleda.

Los participantes coincidieron en que el reto para México será articular esfuerzos entre industria, academia, gobierno e inversionistas para transformar sus capacidades actuales en mayor innovación, desarrollo productivo y mejores oportunidades de acceso para los pacientes.