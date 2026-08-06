Familias de los 43 no han sido notificadas sobre captura de Ángel Aguirre; exigen juicio sólido

Luego de la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) señaló que, de ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la asociación civil detalló que los padres y madres de los normalistas, así como las organizaciones que les acompañan, no han sido notificados formalmente de la detención.

Mencionaron que hasta el momento, el colectivo desconoce los extremos técnicos de la imputación realizada por la Fiscalía; sin embargo, consideraron que podría ser clave para el esclarecimiento de los hechos de 2014.

“Ha trascendido en medios que —con base en testimonios de testigos colaboradores— se conoce que quien era gobernador de Guerrero en 2014, en su carácter de titular del Ejecutivo, presuntamente no preservó y ordenó ocultar o desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos”, señalaron en su publicación.

La detención del exgobernador se fundamenta en el presunto ocultamiento de evidencias necesarias para conocer el paradero de los estudiantes y se mantiene bajo la expectativa de que el rigor legal permita finalmente ofrecer respuestas concretas a los familiares de las víctimas.