Ingresa el exgobernador Ángel Aguirre al penal de máxima seguridad del Altiplano

El exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, ingresó la tarde de este jueves al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como "El Altiplano", tras ser capturado en el Estado de México por su presunta implicación en el ocultamiento de evidencias del caso Ayotzinapa.

El traslado del exmandatario estatal se llevó a cabo bajo un estricto protocolo de seguridad. El convoy que lo condujo a la prisión de máxima seguridad, ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez, arribó fuertemente escoltado por personal del Grupo Especial de Operaciones (GEO), atravesando la garita principal del penal en punto de las 15:25 horas.

La captura en la México-Querétaro

La reclusión de Ángel Aguirre ocurre horas después de que elementos federales cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con los reportes oficiales, el exgobernador fue interceptado y detenido la mañana de este jueves mientras circulaba a bordo de un vehículo sobre la autopista México-Querétaro, a la altura del municipio mexiquense de Tepotzotlán.

Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo su audiencia inicial ante el juez federal que lo requiere. Dalila Ramírez

El mandamiento judicial ejecutado obedece a las investigaciones que lo señalan como presunto responsable de los delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas, al atribuírsele haber ordenado la destrucción de videos clave captados la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo su audiencia inicial ante el juez federal que lo requiere, donde se definirá su situación jurídica.