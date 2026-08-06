Detienen a Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; lo acusan de ocultar evidencia en caso Ayotzinapa

En un giro en la investigación sobre el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Ángel Aguirre, exgobernador del estado de Guerrero. Su captura está directamente vinculada con uno de los episodios que ha marcado al país: la desaparición de los 43 normalistas.

La FGR dio a conocer que la captura de Ángel Aguirre se logró gracias a una exhaustiva revisión del expediente y a la implementación de un nuevo modelo de investigación criminal. De acuerdo con la información oficial emitida por la FGR, la detención del exgobernador de Guerrero es el resultado del reanálisis de las actuaciones y diligencias existentes en el caso.

Las autoridades implementaron nuevos actos de investigación que arrojaron luz sobre irregularidades graves durante su mandato. Específicamente, los peritajes e indagatorias permitieron acreditar la posible participación del exgobernador en el ocultamiento de evidencias fundamentales.

Este presunto encubrimiento habría tenido como objetivo entorpecer las investigaciones originales y evitar que se conociera el verdadero paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos".

El nuevo modelo de investigación en el caso de los 43 normalistas

El avance que permitió llevar a la justicia al exmandatario estatal es producto del reciente rediseño en la forma en que la FGR está abordando el caso Ayotzinapa. Al dejar de lado versiones previas y someter el expediente a un escrutinio científico y forense más riguroso, el Ministerio Público Federal logró fundamentar la orden de aprehensión.

Puntos clave del arresto:

El delito: Probable participación en el ocultamiento de evidencias.

El objetivo del ocultamiento: Evitar que se conociera el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

El estatus legal: La orden de aprehensión en contra de Ángel Aguirre fue solicitada, obtenida por un juez y finalmente cumplimentada.

¿Qué sigue en el proceso de Ángel Aguirre?

Tras su detención, se espera que el exgobernador sea presentado ante el juez de control que lo requiere para llevar a cabo la audiencia inicial. En esta etapa, el Ministerio Público formulará la imputación formal por los delitos de encubrimiento y obstrucción de la justicia, entre otros que pudieran derivar del expediente judicial.

La FGR señaló que en breve se emitirá mayor información respecto a su traslado y situación jurídica.