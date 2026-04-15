Familia de víctima de homicidio se manifiesta para exigir avances en investigación

Amigos y familiares de un joven de 24 años asesinado en el municipio de Tepeapulco realizaron una manifestación pacífica frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para exigir celeridad en las investigaciones y el esclarecimiento del caso.

De acuerdo con la información proporcionada por sus allegados, la víctima fue reportada como desaparecida el 4 de febrero. El 6 de febrero, autoridades localizaron su cuerpo en un camino antiguo hacia Tepetates, en la colonia Cabañas. Posteriormente, se confirmó su identidad. Reportes oficiales indicaron que el cadáver presentaba signos de violencia.

Durante la protesta, los familiares señalaron que, hasta el momento, no han recibido información concreta sobre avances en la indagatoria ni sobre la identificación de posibles responsables.

El entorno cercano del joven lo describió como una persona dedicada a actividades comerciales y sin conflictos conocidos. Asimismo, rechazaron versiones que vinculen el caso con delitos como la extorsión.

Los manifestantes solicitaron a la PGJEH que agilice las diligencias correspondientes y que informe de manera oportuna sobre el progreso de la investigación, con el fin de evitar que el caso quede impune.