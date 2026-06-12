Hallan cuerpo sin vida a 200 metros del entrenamiento de la Selección de Irán

A tan solo 200 metros del lugar donde entrena la Selección Nacional de Futbol de Irán, se registró el hallazgo de un cuerpo sin vida abandonado en el interior de un automóvil.

El descubrimiento ocurrió alrededor del mediodía, coincidiendo exactamente con el momento en que los integrantes de la escuadra iraní salían de su hotel sede con rumbo a su sesión de entrenamiento en el Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana.

Elementos policiacos procedieron a acordonar la escena del crimen, ubicada en el estacionamiento de un supermercado perteneciente a una conocida cadena bajacaliforniana.

Este hecho representa el primer incidente violento que se suscita en las inmediaciones de la concentración de la delegación deportiva de Irán durante su estancia en la ciudad.