Piden cerrar acceso a playas contaminadas; familias de Veracruz presentan manchas en piel

Una familia compartió las manchas oscuras que les brotaron en la piel, luego de introducirse en playas veracruzanas afectadas por el derrame de hidrocarburo.

Alex del Puerto publicó en su cuenta de Facebook una serie de fotografías donde se observan las manchas en la piel de sus hijos, así como un peine.

Del Puerto explicó que acudieron a la playa Gaviota, ubicada en Boca del Río, y al volver notaron que sus dos hijos tenían manchas negras en el cuerpo.

Aseguró que muchas personas como él no eran conscientes del daño a la salud que puede generar el introducirse a una playa contaminada, por lo que solicitó a las autoridades de Veracruz o incluso federales que clausuren el acceso a las playas hasta que el derrame esté controlado.

La emergencia ambiental que avanza sobre las costas de Veracruz dejó de ser un rumor técnico para convertirse en una realidad visible en cuerpos, playas y ecosistemas.

Mientras autoridades estatales insisten en que “todo está controlado”, organizaciones ambientales y visitantes de la zona conurbada documentan un escenario muy distinto: hidrocarburos en la arena, en el agua y en la piel de quienes acuden a las playas.

La organización Earth Mission alertó la presencia de chapopote en Antón Lizardo y en diversos puntos de la riviera veracruzana, lo que confirma que el impacto del derrame es mayor al reconocido por el gobierno estatal. Dijo que la magnitud del daño supera lo informado oficialmente, y la falta de medidas de contención y monitoreo independiente agrava el riesgo para fauna, ecosistemas y visitantes.

HABITANTES LIMPIAN EN CHIAPAS

Habitantes de Puerto Arista, en este municipio, sanearon más de 32 hectáreas de playa, en víspera de la Semana Santa con el fin de atraer visitantes. A los trabajos se unió personal de PC de Chiapas.

Fueron varias toneladas de desechos sólidos y orgánicos los que se levantaron de la arena, los cuales, en muchas ocasiones, son arrojados por los propios visitantes.

Los trabajos de limpieza se realizaron desde el campamento tortuguero hasta la zona de restaurantes.

A las playas de puerto Arista, cada año arriban miles de tortugas a desovar, por lo cual se mantienen vigiladas por personal de la Profepa y de la Guardia Nacional para evitar el saqueo de huevos.

El campamento tortuguero se mantiene desde 1986. Pero esta vez se esperan que miles de visitantes arriben a la playa como parte de las vacaciones de Semana Santa y disfruten del mar en los más de 7 kilómetros de longitud.

En un trabajo conjunto, la jornada se extendió simultáneamente a los municipios de Arriaga, Pijijiapan, Tapachula y Suchiate. En estas acciones destacó la participación activa de Comités Humanistas de Protección Civil, prestadores de servicios turísticos y representantes del sector público y privado.

-Gaspar Romero

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