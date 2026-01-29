Frente frío 32 ingresará a México esta tarde; se esperan lluvias y heladas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que durante la tarde-noche de este jueves, el frente frío número 32 y su masa de aire polar ingresarán sobre la frontera norte de México.

Destacó que este nuevo sistema frontal en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento y descenso de temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país.

Indicó que a partir de este viernes y hasta el próximo domingo, el frente frío número 32 se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional y originará lluvias de muy fuertes a intensas en regiones de Veracruz (Los Tuxtlas, Olmeca y Papaloapan), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Guerrero y Campeche.

La masa de aire polar asociada al sistema generará evento de Norte de muy fuerte a intenso en el litoral del Golfo de México, la Península de Yucatán, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus zonas costeras; un nuevo y marcado descenso de temperaturas en gran parte del país, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Para este jueves se pronostican rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Campeche, Yucatán y la costa de Quintana Roo, así como rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas.

Asimismo, se prevé oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura, durante la mañana en el Golfo de Tehuantepec, y de 1.5 a 2.5 m de altura, por la noche, en la costa occidental de Baja California.

Durante la mañana se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en sierras de Chihuahua; de -5 a 0 grados y heladas en las montañas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 grados en zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

jcp