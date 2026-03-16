CROC fortalecerá la negociación colectiva; 16 millones, sin contrato

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) reafirmó su compromiso de fortalecer la negociación colectiva, ya que aún existen más de 16 millones de trabajadores formales que no cuentan con un contrato colectivo auténtico.

Lo anterior, explicó, millones de familias trabajadoras siguen sin una representación sindical efectiva.

Señaló que frente a este desafío nacional, la CROC “ratifica su determinación de seguir impulsando la organización de los trabajadores, ampliar la negociación colectiva y llevar representación sindical a más centros de trabajo en beneficio de la clase trabajadora del país.

En el marco del LXX Consejo Nacional Ordinario, realizado el pasado 13 de marzo en la CDMX, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, destacó que en los últimos años el salario mínimo ha recuperado más de 150% de su valor real, lo que ha contribuido a que más de 13 millones de personas salgan de la pobreza.

Asimismo, reiteró el compromiso del gobierno de México de avanzar de manera gradual la jornada laboral de 40 horas semanales.

En el marco del Plan Estratégico de la CROC, el funcionario federal expuso que “tenemos avances en diversos ejes: incrementos salariales por encima del promedio nacional con meta de que en 2026, 100% de los contratos colectivos supere la línea de bienestar familiar; tenemos ya una red de mil 600 delegadas y delegados de salud en coordinación con IMSS y CIJ; hay convenios educativos con ANUIES, Tec de Monterrey e IPN.

Por su parte, Rodolfo Jiménez, coordinador general de Registro de Contratos Colectivos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, destacó el crecimiento de la participación de las mujeres en la vida sindical del país, señalando que, actualmente, alrededor de mil mujeres encabezan organizaciones sindicales y más de 22 mil ocupan cargos de representación.

EL PLAN QUINQUENAL:

Éste se articula 10 ejes estratégicos:

1. Trabajo y salarios dignos.

2. Salud.

3. Educación, certificación y formación.

4. Medio ambiente y comunidad.

5. Igualdad de género.

6. Jóvenes.

7. Profesionistas y técnicos.

8. Vivienda.

9. Mundo digital.

10. Alianza política.

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