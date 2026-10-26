Familia de Oaxaca en EU solicita apoyo consultar para su repatriación voluntaria

Una familia oaxaqueña migrante en Estados Unidos solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el apoyo para su repatriación voluntaria a San Miguel Chicahua, en la región Mixteca de Oaxaca, debido a que uno de sus integrantes enfrenta un diagnóstico de cáncer cerebral terminal.

La dependencia federal informó que el cónsul general de México en Sacramento, California, Christian Tonatiuh González Jiménez, visitó a Sergio López López y a su esposa, quien se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad por su delicado estado de salud.

Durante el encuentro, el diplomático brindó orientación y acompañamiento consular a la familia con el propósito de evaluar sus necesidades y explorar las alternativas de asistencia disponibles.

Sergio López solicitó la ayuda institucional para trasladar a su esposa desde Sacramento hasta su comunidad de origen —cumpliendo así el deseo de la mujer de reencontrarse con sus raíces—, pues enfrenta la fase terminal de una enfermedad con la que ha luchado durante un par de años y por la que actualmente recibe cuidados paliativos.

El connacional compartió que los gastos médicos y el costo del traslado a México superan por mucho los recursos económicos de la familia, a pesar de la solidaridad y el apoyo económico que han recibido de otros migrantes oaxaqueños radicados en la zona.