Falta de choferes en México colapsa transporte

XALAPA.– A nivel nacional, el transporte público muestra ya un vacío que no puede ocultarse: faltan choferes. No se trata de una cifra aislada ni de un problema menor. En Jalisco, por ejemplo, la Secretaría de Transporte reconoció que más de 550 unidades carecen de operador, lo que equivale a cerca de 10% de su flota.

En otras entidades, empresas reportan que cada día se quedan sin cinco o seis conductores, suficientes para romper la frecuencia de paso y dejar rutas incompletas.

La escena se repite con un mismo resultado: menos camiones en circulación y más tiempo de espera para pasajeros.

Los factores cambian por regiones, pero los más recurrentes son el maltrato por la falta de salarios atractivos, y la inseguridad.

Además, no se respetan los horarios de conductores y las jornadas son extenuantes debido a la falta de personal.

La falta de choferes no solo afecta a quienes viajan en autobús. El impacto también golpea a peatones, que son la base de la movilidad urbana. Cuando una unidad no sale porque el conductor no llegó, la ciudad se reorganiza.

Las personas esperan más tiempo en banquetas estrechas, en paradas sin sombra o sin iluminación, expuestas al tráfico, al acoso y a la inseguridad. En zonas periféricas, donde el transporte es la única conexión con escuelas, trabajos y hospitales, la espera se prolonga y puede hacer vulnerables a los usuarios.

El promedio de espera ideal para un autobús urbano, según estándares internacionales de movilidad y buenas prácticas de operación, se ubica entre diez y 15 minutos en horario normal y de cinco a diez minutos en horas pico. No existe una cifra única obligatoria en México, pero estos rangos son los que utilizan ciudades con sistemas eficientes y son el referente técnico para evaluar calidad del servicio.

¿Por qué hay falta de conductores de autobús en México?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), el déficit a nivel nacional en el transporte urbano y suburbano se mantiene en 24.3% por debajo de los niveles previos a los años de pandemia. Esto significa que, en promedio, falta uno de cada cuatro choferes necesarios para operar las flotillas urbanas con normalidad en el país.

En noviembre de 2025 la AMTM explicó en su plataforma que las empresas de transporte público enfrentan un déficit de 50% en costos de operación, pese al incremento en las tarifas que se aplicaron de 1.50 pesos.

Expertos de la asociación advirtieron que dicho déficit los llevaba a presentar una propuesta de incremento de siete pesos, lo cual no han podido recibir debido al control que tienen por parte del gobierno de la Ciudad de México.

La AMTM advirtió que este escenario acelera un círculo vicioso que ha frenado por años la modernización del transporte público: tarifas insuficientes que, con la falta de subsidio, llevan a tener servicios de baja calidad, pérdida de usuarios, menor viabilidad financiera y más rezago.

Ante esto, el presidente nacional del organismo, Nicolás Rosales Pallares, reconoció que el incremento sólo funcionaba como una tabla de salvación temporal, pero que no resolvía la crisis de fondo ante una tarifa rezagada con la cual los concesionarios no pueden cubrir costos reales, renovar flotillas, invertir en capacitación o incorporar tecnología que permita ofrecer un servicio seguro, eficiente y digno.

¿En qué condiciones trabajan los choferes?

Óscar Hugo Novelo González, de la Federación de Transportistas México-Americana de Carga, Pasaje y Turismo, señaló que la falta de operadores en el sector transporte obedece a la combinación de baja capacitación, esquemas de pago precarios y jornadas extenuantes.

Si bien el fenómeno es más notorio en transporte de carga, en el transporte de pasajeros, dijo, algunas empresas imponen cuotas del pasaje, lo que reduce aún más el ingreso real.

Para atraer personal, consideran indispensable mejorar la seguridad, garantizar seguro social, regular las horas de manejo y aplicar controles médicos, de alcohol y de drogas, pues “nadie debería conducir más de diez horas al día”, advirtió.

Cada vez es más común la deserción porque, en ocasiones, son 12 horas lo que les imponen los patrones, con recorridos muy largos en donde hay desde robos entre los pasajeros hasta asaltos a chofer y pasaje”, advirtió Gonzalo B., quien representa a uno de estos grupos.

Además, en las cooperativas el personal reporta esos desgastes, cada propietario cuenta con su unidad y la debería trabajar, pero contratan a conductores que en ocasiones no cuentan con capacitación.

Es muy costoso capacitar y que luego se te vayan los choferes. Las autoridades te obligan a que se adiestren, pero no te dan facilidades. Todo cuesta, y luego se van con otras empresas que no pagaron por esa capacitación”, aseguró Reyes González, un cooperativista.

La solución no llega y mientras el control oficial continúe asfixiando a los permisionarios, los peatones que hacen uso del transporte continuarán afectados.