VERACRUZ, Ver.— El estado de Veracruz está sufriendo la fuga de sus talentos deportivos y entrenadores debido, de acuerdo con ellos, a la falta de apoyos como becas, respaldo en competencias e incluso la falta de infraestructura.

El caso más reciente al que Excélsior ha tenido acceso es el del equipo de halterofilia liderado por el entrenador Joel Mackenzie Díaz.

Parte del equipo estuvo dialogando con autoridades deportivas estatales desde hace aproximadamente una década.

Pedían un incremento a las becas deportivas, para que los atletas de alto rendimiento pudieran cubrir los gastos que esto implica.

Roxana Aguirre

También, pagar dignamente a los entrenadores y lograr ir a competencias nacionales e internacionales sin que esto signifique un enorme sacrificio económico para las familias de los atletas.

Tras casi 10 años de lucha, de solicitudes y de diálogos con diversos directivos del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) que pasaron por el cargo a través del tiempo, la respuesta nunca llegó.

Así que este 2026 tomaron la difícil decisión de irse del estado para representar a otra entidad: Nuevo León.

Irse nunca fue su primera opción.

El entrenador contó que rechazaron en varias ocasiones a otros estados que les ofrecían mejores condiciones, porque tanto él como sus atletas querían representar a su estado, Veracruz.

Las reuniones con representantes del IVD y del gobierno de Veracruz se dieron varias veces, pero la respuesta siempre era la misma: no hay suficiente recurso.

Uno de los problemas era el programa de becas.

A nosotros nos pagaban los doce meses y con la directora María de los Ángeles Ortiz se hizo esta modificación de las becas. De doce meses pasaron a pagarnos diez meses”, explicó.

También enfrentaban falta de confianza entre funcionarios.

“Es bastante difícil porque tiene que aprobarse a nivel de gobierno y ya saben los problemas que hay con el deporte en Veracruz, porque ya tienen fama de que los directivos llegan a robarse el dinero. Entonces el gobierno del Estado tampoco les tiene mucha fe de que realmente el recurso que se baja sea para el apoyo de entrenadores y deportistas”, comentó.

Cuando la pandemia por covid-19 impactó de lleno, el gobierno decidió retirar el apoyo para alimentación a los deportistas foráneos que vivían en Veracruz y Boca del Río, donde se concentran los centros de entrenamiento.

Era un apoyo que, en teoría, debía reinstalarse apenas pasara la emergencia de salud, pero eso no ocurrió.

Si un deportista veracruzano clasificaba, comenzaba la preocupación sobre cómo conseguirían el recurso para los gastos del viaje, la inscripción y los extras.

Roxana Aguirre

La situación era insostenible, pues para la participación en competencia tenía yo que terminar sacando de mi bolsa, porque los apoyos siempre eran parciales. Nos daban apoyo o de transporte o de hospedaje. Teníamos que terminar pagando lo que eran los alimentos y las inscripciones”, afirmó.

Con el tiempo, el entrenador y sus atletas comenzaron a pensar que el crecimiento deportivo podría darse mucho mejor con otras condiciones que Veracruz no estaba brindando.

Entrenadores, atletas y padres de los menores de edad se reunieron y decidieron por la propuesta de Nuevo León.

El entrenador logró negociar un salario que considera digno y acorde a la ciudad en la que vive, una de las más caras del país.

A los deportistas les dan sus becas deportivas a 12 meses, no a 10 como en Veracruz.

Además, tienen hospedaje en la Villa Deportiva, donde los alimentos están incluidos, y apoyo económico para las competencias cuando clasifican.

Entre quienes se fueron está Jessica Arquin, medallista mundial y séptima del mundo en campeonatos mundiales de mayores.

Obtuvo el quinto lugar en los Juegos Panamericanos.

También se fueron Maika Valle de la Rosa, campeona panamericana Sub 15 y medallista de la Olimpiada Nacional CONADE, y Hannah Valeria Reyes, campeona de Olimpiada Nacional y mundialista.

“Tenemos un grupo grande y tenemos más de ochenta medallas de oro en lo que han sido Olimpiadas Nacionales. Hemos hecho una labor en Veracruz por más de quince años, que todos reconocen. El año pasado me dieron el Premio Estatal del Deporte”, afirmó Mackenzie Díaz.

“En Veracruz, ser seleccionado nacional es más difícil que en Nuevo León, por la falta de apoyo. La CONADE no cubre todo el abanico de eventos. Ahora tenemos el primer clasificatorio para los Juegos Olímpicos, que es en Doha, Qatar, donde tenemos a la deportista Jessica Arquin, que está dentro de las deportistas que aspiran a participar en los Juegos Olímpicos. El evento cuesta 70 mil pesos, más gastos de viaje. La CONADE no cubre el evento”, dijo.

Este 2026, el presupuesto destinado al IVD fue de 135 millones 178 mil 485 pesos, de acuerdo con la Gaceta Oficial del Estado publicada el 19 de diciembre de 2025, y 87 millones 616 mil 145 pesos al fomento a la cultura física.

Mackenzie explicó que a los entrenadores les paga la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Están considerados como docentes de educación física con comisión para entrenar selecciones estatales o trabajar en instalaciones del IVD.

Sin embargo, no hay un rubro en el que se especifique a cuánto asciende la erogación del estado de Veracruz para el pago de entrenadores deportivos de alto rendimiento.

Los salarios se encuentran dentro del presupuesto de 858 millones de pesos de la Dirección General de Educación Física y de los 63,263 millones de pesos del Capítulo 1000 de Servicios Personales de la SEV.