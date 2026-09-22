Enganchado en TikTok por falsa oferta laboral; rescatan a menor en Jalisco

Un adolescente identificado como A.L.J., quien estaba reportado como no localizado luego de ser enganchado por la delincuencia organizada a través de la red social TikTok, fue localizado y rescatado en el estado de Jalisco, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

De acuerdo con la carpeta de investigación, A.L.J. fue reportado como no localizado el 22 de agosto pasado, luego de que fuera visto por última vez en inmediaciones del municipio conurbado de Santa María Atzompa.

La Fiscalía identificó que el adolescente había buscado una oportunidad laboral a través de la plataforma, donde fue contactado por una persona que le ofreció un supuesto empleo como guardia de seguridad, para el cual no requería experiencia y por el que recibiría un salario de 4 mil pesos semanales.

Ante esta oferta, la víctima aceptó trasladarse al estado de Jalisco. Sin embargo, al llegar a Guadalajara fue trasladado a Puerto Vallarta, lugar en el que permaneció privado de la libertad y fue obligado a realizar trabajos para un grupo de la delincuencia organizada, además de ser objeto de maltrato físico.

Tras recibir la denuncia, la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y Derechos Humanos inició las investigaciones correspondientes y activó los protocolos de búsqueda y localización, con la participación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), que desarrolló acciones de rastreo, investigación y vigilancia para establecer el paradero del adolescente.

Como resultado de las labores de inteligencia y de la coordinación interinstitucional, la institución logró establecer su ubicación y, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado de Jalisco, llevó a cabo las acciones necesarias para su rescate y protección.

Una vez localizado, el adolescente fue trasladado al estado de Oaxaca, donde se realizan las acciones correspondientes para garantizar su atención integral y la restitución de sus derechos, así como su reintegración a su núcleo familiar, bajo una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes para evitar cualquier forma de revictimización.