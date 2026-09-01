Exsecretaria particular de Manzo denuncia despido del Ayuntamiento de Uruapan

A una semana de ampliar su declaración ante la Fiscalía General del Estado por el homicidio del exedil Carlos Manzo, Yesenia Méndez Rodríguez denunció que fue despedida del Ayuntamiento de Uruapan.

La exsecretaria particular de Manzo aseguró que contaba con una base laboral desde el año 2021 y advirtió que recurrirá a los tribunales para defender sus derechos.

No descartó que su separación pudiera estar relacionada con la información que aportó recientemente ante la Fiscalía.

En su declaración, dijo haber detallado el vínculo laboral que mantuvo con Samuel “N”, quien permanece detenido por su presunta participación en el asesinato de Manzo.

También solicitó esclarecer la relación laboral y personal que, presuntamente, el exfuncionario habría mantenido con la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz.

Además, cuestionó que Samuel “N” recibiera un incremento salarial hasta alcanzar los 70 mil pesos mensuales, monto que, aseguró, consta en recibos de nómina.

El pasado 24 de agosto, Yesenia Méndez solicitó investigar quién entregó la agenda privada del exalcalde a Samuel “N”.

Sostuvo que su despido no la intimidará y exigió que los hechos sean esclarecidos con pruebas, no mediante descalificaciones.

El despido de Yesenia se registra al tiempo que una veintena de policías municipales fueron despedidos por no acreditar su examen de control confianza.