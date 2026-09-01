Eduardo Clark destaca avances y adelanta que 2027 será clave para consolidar el Servicio Universal de Salud

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, destacó los avances alcanzados durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de salud, particularmente en el fortalecimiento del IMSS-Bienestar, y señaló que el siguiente gran reto será consolidar en 2027 el Servicio Universal de Salud.

Como parte de los resultados de la administración federal, Clark ha informado sobre el crecimiento de la atención médica y la ampliación de los servicios públicos. Entre enero y julio de 2026, el IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE otorgaron más de 101 millones de consultas de medicina general, un incremento de 28 por ciento respecto del mismo periodo de 2022. Las consultas de especialidad también aumentaron 60 por ciento, al superar los 31.7 millones.

Estos avances forman parte de la transformación del sistema de salud impulsada por Sheinbaum. Durante 2026, Clark ha explicado que el Gobierno de México prepara una nueva etapa para garantizar una atención más coordinada entre las instituciones públicas, con la primera fase del Servicio Universal de Salud prevista para comenzar el 1 de enero de 2027. El esquema contempla inicialmente servicios prioritarios como urgencias, atención de embarazos de alto riesgo, infartos, eventos cerebrovasculares, cáncer de mama, vacunación y consultas de atención primaria.

Uno de los principales avances anunciados para esta nueva etapa es la ampliación de la infraestructura médica. Clark informó que se habilitarán 12 mil 750 nuevos consultorios de atención primaria en los 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar. Los espacios comenzarán a funcionar en enero de 2027 y permitirán aumentar en más de 40 millones de consultas anuales la capacidad de atención. Contarán con personal médico, equipamiento, internet, expediente médico electrónico y medicamentos gratuitos.

A estos proyectos se suma la expansión de las Farmacias del Bienestar, con miles de establecimientos previstos en los estados donde opera el IMSS-Bienestar, así como la incorporación de herramientas digitales para facilitar el acceso y el intercambio de información médica. Con estos avances, la administración de Claudia Sheinbaum busca ampliar la cobertura y capacidad del sistema público de salud; para Eduardo Clark, el desafío de 2027 será convertir esta expansión en la consolidación del Servicio Universal de Salud.