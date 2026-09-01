En Segundo Informe de Gobierno se reportan 37 acciones de búsqueda por caso Ayotzinapa

A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el Gobierno de México mantuvo el caso como uno de los principales asuntos pendientes en materia de justicia, búsqueda de personas y atención a víctimas.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026 se reforzaron las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Durante ese periodo, autoridades federales, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), desarrollaron 37 acciones de búsqueda en los municipios de Iguala de la Independencia, Cocula y Eduardo Neri.

Los operativos permitieron intervenir 518 sitios considerados de interés para las investigaciones, como parte de los trabajos encaminados a localizar a los jóvenes desaparecidos y obtener nuevos elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

El informe señala que la coordinación con la FGR se mantuvo tanto en las labores de campo como en el procesamiento y análisis de información relacionada con el expediente.

En paralelo, el Gobierno federal sostuvo tres reuniones de alto nivel con madres y padres de los normalistas, así como con sus representantes legales. En los encuentros participaron equipos técnicos vinculados directamente con las investigaciones, con el propósito de informar a las familias sobre los avances y mantener su participación dentro del proceso de búsqueda y esclarecimiento.

La atención a los familiares también incluyó servicios médicos, psicológicos y de rehabilitación. Durante los diez meses que comprende el periodo reportado se proporcionaron 170 atenciones mediante esquemas de coordinación entre distintas instituciones federales.

El caso Ayotzinapa forma parte del denominado Compromiso 9 del Gobierno federal, denominado “Verdad y Justicia para los 43 estudiantes desaparecidos”, mediante el cual la administración de Sheinbaum estableció la continuidad de las investigaciones como una obligación del Estado.

La estrategia contempla no sólo mantener las labores de búsqueda, sino revisar líneas de investigación, fortalecer la integración de expedientes y continuar con los procesos contra quienes presuntamente participaron en la desaparición de los estudiantes.

Dentro de su política de justicia, el Gobierno federal asegura haber adoptado un enfoque orientado a la reparación integral del daño y a la atención de víctimas directas e indirectas.

El Segundo Informe también incluye acciones relacionadas con personas desaparecidas, conflictos agrarios, consultas a comunidades indígenas y mecanismos para combatir prácticas de discriminación, racismo y clasismo.