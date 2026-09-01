Incinera FGR 73 kilos de narcóticos y destruye 17 mil cajetillas de cigarros en Durango

La Fiscalía General de la República (FGR) incineró 73 kilos 245 gramos de narcóticos y destruyó 85 piezas diversas, material relacionado con indagatorias federales en Durango.

En la diligencia se destruyeron 73 kilos 38 gramos 7 miligramos de cannabis sativa L., 5 gramos de acetato de plomo, 5 gramos de ácido tartárico, 5 gramos de cianuro de sodio, 167 gramos 200 miligramos de clorhidrato de cocaína, 14 gramos 1 miligramo de clorhidrato de metanfetamina, 5 gramos de hidróxido de sodio y 5 gramos de peróxido de dicumilo.

Excélsior / FGR Durango

Así como 10 mililitros de acetona, 5 mililitros de ácido clorhídrico, 5 mililitros de ácido tioglicólico, 5 mililitros de alcohol bencílico, 5 mililitros de alcohol etílico (etanol) y 5 mililitros de N-metilformamida.

Excélsior / FGR Durango

En la jornada de incineración se destruyeron también 17 mil cajetillas de cigarros y 85 objetos del delito, como licencias médicas apócrifas, una maleta, cajas de cartón, entre otros.

Excélsior / FGR Durango

El delegado de la FGR dio fe de la autenticidad y peso de los estupefacientes incinerados y objetos destruidos, en el campo de tiro auxiliar de la Zona Militar, en el estado de Durango.