Con Harfuch, los homicidios bajaron 51% a nivel nacional, destaca Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la paz y la tranquilidad de las familias se mantienen como la máxima prioridad del Estado, destacando el trabajo diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por Omar García Harfuch, en articulación con las Fuerzas Armadas y las corporaciones locales.

En el mensaje por su Segundo Informe de Gobierno, explicó que el modelo de seguridad opera bajo cuatro ejes fundamentales: atención a las Causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación —área impulsada por la dependencia que encabeza García Harfuch— y la coordinación entre el gobierno federal, la Fiscalía General de la República y los estados.

Claudia Sheinbaum destacó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad liderada por García Harfuch Especial

Disminución histórica de homicidios y delitos de alto impacto

Al presentar el balance operativo, la Presidenta sostuvo que los resultados respaldan la efectividad de la estrategia. Entre los indicadores principales desglosados en el informe destacan:

Homicidios dolosos: Reducción del 51% en lo que va de la administración, lo que representa un promedio de 44 homicidios menos al día .

Reducción del en lo que va de la administración, lo que representa un promedio de . Mínimo histórico: El mes de julio registró el promedio diario de homicidios más bajo en los últimos 11 años .

El mes de julio registró el promedio diario de homicidios más bajo en los últimos . Delitos de alto impacto: En lo que va de 2026, este indicador disminuyó 54% con respecto a las cifras de 2018.

En lo que va de 2026, este indicador disminuyó con respecto a las cifras de 2018. Delitos a la baja: Se mantuvieron tendencias descendentes en robo a transportista con violencia, robo de vehículo con violencia y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.

Golpes a la delincuencia organizada

En el periodo comprendido de octubre de 2024 a julio de 2026, la estrategia federal permitió la captura de 63 mil personas vinculadas a diversos delitos, entre las que se incluyen 207 objetivos prioritarios de estructuras criminales.

En materia de contención del delito y combate a las drogas, Sheinbaum reportó el decomiso de 32 mil 824 armas de fuego, la incautación de 519 toneladas de droga y el desmantelamiento de dos mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de almacenamiento de metanfetaminas.

Focalización en territorios prioritarios

En el eje de Atención a las causas, el gobierno federal desplegó 665 Ferias de Paz con más de un millón de atenciones directas a la ciudadanía.

La estrategia focalizada se implementó en zonas específicas como 10 municipios de Michoacán, Cuautla (Morelos), Culiacán (Sinaloa), La Montaña de Guerrero y 40 municipios prioritarios mediante programas deportivos, educativos y sociales.

Reconocimiento al equipo

En el cierre de su mensaje en la materia, la Presidenta externó un agradecimiento al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, así como al secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo; al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, por el trabajo coordinado para alcanzar los objetivos de paz en el país.