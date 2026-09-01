Semar amplía control de puertos, aduanas y puntos estratégicos

La vigilancia militar sobre puertos, aduanas, carreteras, aeropuertos e instalaciones estratégicas se mantuvo como uno de los ejes de seguridad durante el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reforzó su presencia en áreas vinculadas con el comercio exterior y el combate al tráfico de drogas, armas, combustibles y mercancías ilegales.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, la Semar efectuó 35 mil 928 inspecciones a embarcaciones nacionales y otras mil dos revisiones a buques extranjeros.

También realizó 17 mil 940 verificaciones a embarcaciones menores utilizadas en actividades turísticas y de pesca ribereña.

A estas labores se sumaron evaluaciones de seguridad, certificaciones internacionales y la autorización de planes de protección para buques, terminales e instalaciones portuarias.

Durante el periodo fueron matriculadas 3 mil 432 embarcaciones menores y se otorgó bandera mexicana a 14 unidades mayores.

En tierra, los 55 Puestos Militares de Seguridad desplegados en las principales carreteras reportaron el aseguramiento de 6 mil 463.2 kilogramos de metanfetamina, mil 100 kilogramos de clorhidrato de esa sustancia y mil 62 litros de metanfetamina líquida.

Además, fueron decomisados 22 kilogramos de fentanilo, 202 kilogramos de cocaína, mil 250 kilogramos de clorhidrato de cocaína y más de mil 100 kilogramos de mariguana.

Los operativos también permitieron localizar 125.6 kilogramos de goma de opio, así como 129 mil litros de gasolina y 190 mil litros de diésel.

Los datos muestran la diversidad de los cargamentos que circulan por las rutas terrestres y la importancia adquirida por los puntos de revisión equipados con tecnología no intrusiva, identificadores químicos y binomios caninos.

En las 16 aduanas marítimas y dos interiores coordinadas por la Semar fueron asignados 582 elementos navales.

La instalación de 173 equipos de revisión no intrusiva registró un avance de 82 por ciento. En estas instalaciones se recaudaron 35 mil 657.90 millones de pesos.

Los operativos navales permitieron confiscar casi 10.9 millones de cajetillas de cigarros presuntamente falsificados y 214 mil 384 productos relacionados con posibles violaciones a la propiedad intelectual.

De un millón 120 mil 13 contenedores con mercancías procedentes de China, 78 mil 475, equivalentes a siete por ciento, pasaron a reconocimiento aduanero.

La Armada de México vigiló otros 219 activos públicos, privados y financieros considerados relevantes para la seguridad nacional.

Para ello efectuó 45 mil 972 patrullajes marítimos, aéreos y terrestres, con la participación de mil 641 elementos, buques, aeronaves, drones, patrullas interceptoras y vehículos.

En 22 puertos considerados geoestratégicos comenzaron a operar grupos de análisis de riesgo para revisar carga contenerizada y compartir información de inteligencia.

Este mecanismo generó 203 avisos de seguridad nacional. Además, se llevaron a cabo 193 ejercicios de protección en 21 recintos portuarios, algunos con escenarios de ciberseguridad.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) permaneció bajo el esquema de seguridad de la Armada. Ahí se realizaron 10 mil 761 patrullajes a pie, mil 43 inspecciones en bodegas de aeronaves y más de 34 mil apoyos a la aviación civil.

Las revisiones derivaron en el decomiso de 335.885 kilogramos de sustancias ilícitas, seis armas y mil 233 municiones.

También fueron asegurados 543.422 kilogramos de pepino de mar y 264 ejemplares de animales exóticos; 29 personas, 22 mexicanas y siete extranjeras, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El informe añade la instalación de 3 mil 629 cámaras capaces de detectar equipaje abandonado, concentraciones inusuales de personas y movimientos atípicos.

Las cifras reflejan una expansión tecnológica y operativa del control militar en espacios civiles estratégicos.