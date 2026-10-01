Sheinbaum firma acuerdos para fortalecer la exportación de aguacate mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) firmaron dos acuerdos para garantizar la producción, la sanidad y la seguridad laboral de los trabajadores.

La mandataria federal señaló que la exportación de aguacate genera ingresos por cerca de 3 mil 500 millones de dólares. También comentó que se acordó que no haya deforestación en la producción del aguacate.

“Hoy firmamos dos acuerdos para garantizar y fortalecer la producción de aguacate de exportación, un producto que representa miles de empleos y genera ingresos por cerca de 3 mil 500 millones de dólares”, informó.

Se implementará de forma gradual el Certificado Laboral para la Agroexportación, emitido por la Secretaría del Trabajo, el cual exige el registro formal de los trabajadores ante el IMSS para poder exportar.

El presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), Raúl Ernesto Martínez Pulido, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para los productores de aguacate en Michoacán y Jalisco.

“Agradecerles sus atenciones, a usted y a su equipo, por lograr estas iniciativas a favor del aguacate de exportación, conformado por productores de Michoacán y Jalisco, en su mayoría pequeños productores”, expresó.

En la firma de los acuerdos estuvieron presentes Columba López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de México; el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino; y la consejera jurídica, Luisa María Alcalde.