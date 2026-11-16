Un operativo militar y policiaco se desplegó en la comunidad Tierra Blanca, perteneciente al municipio de Loreto, Zacatecas, luego de la explosión de una vivienda que, según vecinos, se encontraba desocupada.

El estallido generó alarma en una comunidad acostumbrada a la tranquilidad de las labores del campo.

“No, pues está muy mal, ¿cómo ve? Un estruendo muy recio. Apenas me iba a bañar cuando tronó todo. Nada más se levantó, sentí como que se levantó la casa”, relató un habitante afectado por la explosión.

La detonación provocó cuarteaduras en paredes y la ruptura de vidrios en al menos una decena de viviendas cercanas.

“A los de abajo, allá a la gente de abajo, acá no fue tanto; los de abajo sí, allá está todo, una de las señoras saque y saque vidrios, mire, esos cayeron afuera, pero a todos nos llegó”, señaló otro de los vecinos afectados.

Tierra Blanca se caracteriza por una fuerte migración hacia Estados Unidos, por lo que muchas de las casas dañadas permanecían vacías. Fueron los vecinos quienes informaron a los dueños sobre los estragos.

Habitantes relataron que el estruendo sacudió los inmuebles y señalaron entre ellos que los daños fueron causados por “una bomba”. Especial

“Manuel, te tumbaron la puerta. Con la bomba. Sí, se cayó la de madera; nada más haz de cuenta que se botó y yo la cerré ahorita, la metí a fuerzas”, expresó un poblador al avisar a uno de los propietarios.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha respondido a las solicitudes de información sobre el origen de la explosión.

La zona, colindante con Aguascalientes, ha registrado en el pasado múltiples ataques con explosivos de fabricación casera dirigidos contra instalaciones de seguridad pública e inmuebles vinculados a células criminales enfrentadas entre sí.