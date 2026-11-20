La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó más de 644 kilogramos de diversas drogas, entre ellas marihuana, cocaína y tetrahidrocannabinol delta 8, además de 853 objetos relacionados con actividades delictivas, durante un operativo realizado en instalaciones militares de Quintana Roo.

La incineración se efectuó en la Décima Brigada de Policía Militar, ubicada en la zona continental del municipio de Isla Mujeres, con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

De acuerdo con el reporte de la institución, fueron destruidos 644 kilos, 284 gramos y 455 miligramos de narcóticos, además de 13 unidades de sustancias aseguradas durante distintas investigaciones federales.

Foto: Especial

Entre la droga incinerada destacan aproximadamente 440 kilogramos de marihuana, 117 kilogramos de cocaína y 81 kilogramos de tetrahidrocannabinol delta 8, un compuesto derivado del cannabis.

También se eliminaron otras sustancias ilícitas que formaban parte de los expedientes ministeriales, así como 853 objetos vinculados con diversos hechos delictivos.

Para garantizar el control y registro de la mercancía destruida, agentes del Ministerio Público Federal encabezaron las diligencias de identificación, clasificación, conteo y pesaje de los narcóticos.

En estas labores participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), especialistas periciales de la FGR y representantes del Órgano Interno de Control (OIC), quienes supervisaron el procedimiento.

Al acto asistió Richard Urbina Vega, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), junto con representantes de las instituciones federales que participaron en el dispositivo de seguridad.

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La destrucción de los narcóticos se realizó como parte de las acciones de coordinación entre el Gabinete de Seguridad federal, Fiscalía General de la República y las autoridades de Quintana Roo.

Las sustancias y objetos eliminados habían sido asegurados durante diferentes intervenciones efectuadas por corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Con este procedimiento, la FGR retiró definitivamente de circulación los narcóticos asegurados y destruyó los objetos del delito incluidos en las diligencias ministeriales correspondientes.