Francisco Gerardo “N”, alias “Pancho”, identificado como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas y armas, fue detenido durante un operativo de fuerzas federales en una residencia ubicada en Puerto Cancún, Quintana Roo.

La captura se realizó mediante una orden de cateo ejecutada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría relacionado con una estructura delictiva dedicada al envío de cocaína y otras sustancias ilícitas desde México hacia Estados Unidos, además de presuntas actividades de acopio y tráfico de armamento.

Foto: Especial

El despliegue federal se concentró en un inmueble del complejo residencial Puerto Cancún, en el municipio de Benito Juárez, donde los agentes localizaron y aseguraron al presunto integrante de la delincuencia organizada.

Las autoridades mexicanas señalaron que Francisco Gerardo “N” figura en investigaciones relacionadas con una organización criminal que operó durante varios años en territorio mexicano y estadounidense.

Según información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la estructura delictiva habría desarrollado operaciones de tráfico de cocaína y otras drogas entre 2002 y 2006, hasta que fue desarticulada mediante investigaciones de las autoridades estadounidenses.

En los antecedentes del caso, “Pancho” aparece señalado como uno de los principales responsables de la organización y presunto encargado de coordinar la logística utilizada para el traslado de los cargamentos ilícitos entre ambos países.

Las indagatorias también establecen que el sospechoso habría recurrido a una identidad falsa para ocultarse de las autoridades.

De acuerdo con los registros de investigación, el 14 de marzo de 2021 ingresó a territorio mexicano utilizando datos de identificación distintos a los suyos, presuntamente con la intención de evitar su localización y captura.

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Además de los señalamientos relacionados con el narcotráfico internacional, Francisco Gerardo “N” cuenta con una carpeta de investigación abierta en México por delincuencia organizada, específicamente por presuntas actividades de acopio y tráfico de armas.

Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, que continuará con las diligencias ministeriales y determinará su situación jurídica conforme a los procedimientos legales establecidos.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si existe una solicitud formal de extradición por parte del gobierno estadounidense ni han informado sobre otras personas detenidas durante el cateo.