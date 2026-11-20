Un hombre que presuntamente utilizaba una silla de ruedas para solicitar dinero a transeúntes y automovilistas fue confrontado en Pachuca, Hidalgo, luego de que se le observara levantarse del asiento y retirarse en una camioneta.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de Plaza Galerías, donde el individuo permanecía para pedir un apoyo económico a las personas que salían del estacionamiento del centro comercial.

De acuerdo con un video que documentó la situación, el hombre se trasladó posteriormente hasta las oficinas del Infonavit, donde dejó la silla de ruedas y se puso de pie antes de abordar una camioneta Jeep color gris con placas del Estado de México.

Reproducir Un ciudadano confrontó al hombre al que acusó de engañar a la población

Al percatarse de lo ocurrido, un ciudadano se acercó para reclamarle por el presunto engaño con el que habría obtenido dinero de la población.

La confrontación provocó una reacción agresiva del señalado, quien arrojó agua contra la persona que lo cuestionaba.

Posteriormente, el hombre abordó la unidad y se retiró del lugar.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna denuncia formal o intervención de las autoridades por estos hechos. Tampoco se ha confirmado si el individuo cuenta con alguna discapacidad o si existe una investigación relacionada con la solicitud de dinero.