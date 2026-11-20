La secretaria de Desarrollo Social de Veracruz, Eusebia Cortés Pérez, reconoció ante el Congreso local que familiares suyos trabajaron en la dependencia y ofreció disculpas, en una comparecencia en la que fueron constantes las acusaciones de la oposición sobre presunto uso electoral de programas sociales, inconsistencias en los padrones y falta de transparencia en el ejercicio de recursos.

Mis sobrinas estuvieron al principio de la administración en Sedesol, sí, es cierto, como facilitadores, si hay que pedir disculpas, pido disculpas”, respondió Cortés Pérez, quien aseguró que sus familiares dejaron la dependencia hace cuatro o cinco meses.

Sin embargo, el diputado Héctor Yunes Landa cuestionó posteriormente esa versión, afirmó que, al consultar el portal de Transparencia de Sedesol durante la comparecencia, encontró a Yesenia Cortés Matus registrada como analista administrativo, con una percepción de 21 mil 958 pesos con 62 centavos, por lo que pidió a la funcionaria aclarar el parentesco y advirtió que, de tratarse de una familiar, habría faltado a la verdad ante el Congreso.

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La oposición también centró sus cuestionamientos en el programa Apoyo a la Palabra. La diputada Montserrat Ortega Ruiz señaló diferencias entre los 37 mil 195 apoyos reportados por la dependencia y los registros que dijo haber localizado en los padrones públicos; además, acusó duplicidades y concentración de recursos en Veracruz y Boca del Río de cara al proceso electoral.

Cortés Pérez rechazó irregularidades: “No se repite a ningún beneficiado. Eso no sucede, no puede suceder”, también negó que personal de la Secretaría cobre “moches” a los beneficiarios.

Admitió que trabajadores territoriales permanecen afuera de las sucursales donde se cobran los apoyos, pero aseguró que su presencia es exclusivamente para acompañamiento y control documental.

No es para pedir moche, no se confundan”, afirmó.

Ante los señalamientos sobre una eventual utilización política de los programas sociales, la secretaria sostuvo que no permitirá “ningún desvío ni de recurso ni de personal” para actividades políticas y se comprometió a entregar en un plazo de 48 horas la información que quedó pendiente durante la comparecencia.