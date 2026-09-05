Refuerzan seguridad en límites de Durango con Zacatecas

Ante los recientes hechos violentos registrados en Zacatecas, autoridades de Durango reforzaron la seguridad en los límites con la entidad vecina.

El Secretario General de Gobierno, Héctor Varela Valenzuela, informó que las acciones se intensificaron después del atentado con coche bomba en la Comandancia de la Policía del municipio de Ojo Caliente, Zacatecas, el pasado 30 de agosto.

Los operativos se mantienen en la zona limítrofe, en el municipio de Santa Clara, Durango, además se realizan recorridos diarios en los límites de ambas entidades.

Foto: Especial

Puntualizó que durante septiembre se llevarán a cabo eventos con una concentración importante de personas, por lo que se prevé reforzar la prevención.

Explicó que existen las Bases de Operaciones Interinstitucionales, donde participan el Ejército, Guardia Nacional y la Policía del Estado.

Finalmente, el funcionario destacó que están listos por si se presenta algún imprevisto, pero la entidad no está en esa condición.