Detienen a jefes policiacos en Zacatecas señalados por secuestro, extorsión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) confirmó la detención de los directores de Seguridad Pública municipal de Río Grande y de Momax, quienes son investigados por su probable participación en los delitos de secuestro agravado, extorsión a ganaderos locales y facilitación delictiva en favor de grupos del crimen organizado.

De acuerdo con las autoridades, las aprehensiones formaron parte de un operativo de alto impacto coordinado entre instituciones de seguridad federales y estatales.

La intervención permitió la captura de cuatro personas, de las cuales tres estaban catalogadas por las autoridades como objetivos prioritarios dentro de la estrategia contra la violencia en la entidad.

Entre los imputados se encuentra José Alonso “N”, director de Seguridad Pública de Río Grande, Zacatecas, a quien se le acusa de estar implicado de manera directa en los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada cometidos contra productores ganaderos de la zona norte del estado.

Cateos en Zacatecas dejan cuatro detenidos y material bélico

De manera simultánea, fuerzas de seguridad ejecutaron una orden de cateo en dicho municipio, logrando la captura de Raúl “N”, señalado como probable cómplice en la misma red ilícita.

En una acción paralela desplegada en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, las autoridades intervinieron un inmueble mediante un cateo en el que detuvieron a José Miguel “N”, director de Seguridad Pública del municipio de Momax, investigado por el probable delito de facilitación delictiva.

Durante este mismo operativo fue arrestada Cecilia “N”, además de lograrse el aseguramiento de una granada de fragmentación, cargadores, cartuchos de diversos calibres y varios envoltorios con sustancias con características de narcótico.

Fuerzas federales y estatales participaron en el operativo

En el despliegue interinstitucional participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la FGJEZ.

Los dos funcionarios municipales, los otros dos implicados y el material bélico e ilícito asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, instancia que dará seguimiento a la integración de la carpeta de investigación y resolverá su situación jurídica dentro de los plazos constitucionales.

*mcam