Los abogados de los cuatro hombres detenidos por su presunta participación en el asesinato de dos policías municipales de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para que se resuelva su situación legal, por lo que permanecerán en prisión preventiva.

La defensa de L.E.I.B., A.O.A., I.C.G. y V.R.O. pidió a la jueza de control ampliar a 144 horas el periodo para determinar si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso por homicidio calificado agravado.

La audiencia inicial concluyó con la imposición de prisión preventiva oficiosa para los cuatro imputados, quienes fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.

El presidente municipal no se encontraba en su vivienda en el momento del ataque Foto: Especial

La continuación de la audiencia quedó programada para las 11:00 horas del próximo 24 de noviembre, cuando la autoridad judicial deberá resolver si los detenidos enfrentarán un proceso penal.

Los cuatro hombres son investigados por su probable participación en el ataque ocurrido el sábado pasado en el domicilio del alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Francisco Martínez Enríquez, donde dos policías que resguardaban la vivienda fueron asesinados durante un presunto robo.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, el seguimiento de cámaras del C5i permitió identificar una camioneta blanca presuntamente relacionada con los hechos. El vehículo fue localizado en Tepeapulco, donde detuvieron a uno de sus ocupantes, de 26 años, quien portaba un arma larga calibre .223 y otra corta de 9 milímetros.

Las investigaciones derivaron en la identificación de otros tres posibles implicados. El robo es considerado como el probable móvil de la agresión.

Ante las versiones sobre una posible relación de los detenidos con corporaciones de seguridad pública, el gobernador Julio Menchaca Salazar pidió evitar especulaciones y permitir que las indagatorias continúen.