Explota polvorín en Santiago de Anaya, Hidalgo

Una fuerte explosión registrada en la comunidad de La Blanca en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales, luego de que un polvorín sufriera un estallido que generó alarma entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió en un área destinada al almacenamiento de material pirotécnico, donde dos barriles que contenían pólvora detonaron por causas que aún son investigadas por las autoridades competentes.

El estruendo fue escuchado a varios metros de distancia y provocó daños considerables en la estructura donde se encontraba resguardado el material explosivo.

Sin embargo, pese a la magnitud del estallido, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales.

Tras el incidente, elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para realizar una inspección y verificar que no existiera riesgo de nuevas explosiones.

Asimismo, se implementaron medidas preventivas para resguardar la zona mientras se desarrollaban las labores de evaluación.

Las autoridades informaron que únicamente se registraron pérdidas materiales, aunque será necesario realizar un peritaje para determinar el monto de los daños y establecer las causas exactas que originaron la detonación.

El hecho generó preocupación entre vecinos de La Blanca, quienes observaron la movilización de los servicios de emergencia.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y confirmar que el sitio cumplía con las medidas de seguridad correspondientes para el manejo de pólvora.