Tormentas dejan inundaciones y daños en Hidalgo

Las lluvias intensas registradas durante las últimas horas en diferentes regiones de Hidalgo provocaron inundaciones urbanas, afectaciones en viviendas y pérdidas económicas para comerciantes, además de complicaciones en la circulación vehicular en varios municipios.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, las precipitaciones ocasionaron acumulación de agua en calles y avenidas de Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo y San Agustín Tlaxiaca, donde se registraron encharcamientos de consideración que dificultaron el tránsito de automovilistas y peatones.

En la zona metropolitana de Pachuca, vecinos de la colonia Rojo Gómez reportaron el ingreso de agua a sus domicilios debido al desbordamiento de drenajes y alcantarillas saturadas por la cantidad de lluvia acumulada.

Las afectaciones alcanzaron muebles, electrodomésticos y otras pertenencias de las familias afectadas.

Mientras tanto, en San Agustín Tlaxiaca y Tulancingo se reportaron vialidades cubiertas por agua y escurrimientos que generaron congestionamientos y retrasos en la movilidad durante gran parte de la jornada.

El sector comercial también resintió los efectos del temporal. En la Feria Regional de Jacala, una tormenta acompañada de fuertes rachas de viento derribó estructuras de lona instaladas en diversos puestos, lo que provocó daños a mercancías y equipo de trabajo.

Comerciantes afectados realizaron labores para rescatar productos entre agua y lodo, aunque varios de ellos reportaron pérdidas considerables en artículos que serían comercializados durante las actividades feriales. No se informó sobre personas lesionadas.

Ante las condiciones climáticas, corporaciones de Protección Civil y autoridades municipales mantienen recorridos de supervisión en puntos considerados de riesgo, además de labores de limpieza en drenajes y cauces para reducir la posibilidad de nuevas inundaciones.

El pronóstico meteorológico indica que las precipitaciones podrían persistir en los próximos días en gran parte del estado, por lo que las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar cruzar zonas inundadas o con corrientes de agua.