Explosión por acumulación de gas LP daña 15 casas en Hidalgo

Una explosión provocada por acumulación de gas LP afectó a 15 casas en la colonia Nuevo Tizayuca de Hidalgo, informaron autoridades municipales de Protección Civil.

Del total de inmuebles dañados, cuatro fueron clasificados como inhabitables debido a afectaciones estructurales, mientras que el resto presenta daños en cristales, puertas y muros.

El incidente ocurrió el domingo pasado en la calle Pensamiento.

De acuerdo con el reporte preliminar, la explosión se habría originado al interior de una vivienda por un calentador de paso en condiciones deficientes, lo que generó acumulación de gas y posteriormente la detonación.

Autoridades confirmaron que una persona resultó lesionada y permanece hospitalizada.

La zona continúa bajo resguardo mientras se realizan inspecciones técnicas para evaluar riesgos y condiciones de las estructuras afectadas. La circulación en la vialidad permanece restringida.

El director de Protección Civil y Bomberos de Tizayuca, Juan Francisco Alemán, exhortó a la población a revisar periódicamente las instalaciones de gas y el estado de sus equipos domésticos para prevenir accidentes.

Un calentador de paso habría causado la explosión Foto: Especial

Medidas preventivas para evitar accidentes con el gas LP

Ubicación: Instalar cilindros en lugares firmes y ventilados, evitando cubos de luz o interiores.

Mantenimiento: Revisar periódicamente mangueras, válvulas y conexiones. Reemplazar mangueras y reguladores cada dos años.

Detección de Fugas: Utilizar agua jabonosa en las conexiones; si se forman burbujas, hay una fuga activa.

Instalación: Asegurar que los tanques no estén bajo cables de alta tensión o cerca de zonas de chispa.

Vida útil: Los tanques estacionarios deben ser revisados tras diez años de uso, y sus válvulas cada cinco años.

JCS