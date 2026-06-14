Fe mundialista: Catedral Metropolitana viste al Niño Dios con el uniforme de la Selección Mexicana

Los apasionados por el futbol pueden acudir a la Catedral Metropolitana de México para pedir al Niño Dios que acompañe a los deportistas nacionales y les ayude a alcanzar el éxito en la Copa Mundial, que mantiene a millones de personas atentas al desarrollo de los encuentros.

La imagen del Niño Dios con el uniforme del equipo mexicano luce en el Altar de los Reyes y, hasta ese lugar, las personas y familias pueden acudir para rezar por los futbolistas de nuestro país y también tomarse una fotografía, informó la Catedral Metropolitana.

A partir de este domingo, la imagen del Niño Dios porta el uniforme que la Selección Mexicana utilizará durante el encuentro del próximo jueves 18 de junio frente a la escuadra de Corea del Sur, a las 19:00 horas, en la capital de Jalisco: camiseta blanca y short verde.

Fue en 1970 cuando comenzó esta tradición en la Catedral Metropolitana, impulsada por la religiosidad del pueblo mexicano, el amor por el futbol y el deseo de que la victoria acompañe a los deportistas del país.

Una muestra de ese cariño es la donación, por parte de una familia, de los tres uniformes que lucirá la Selección Mexicana durante el Mundial, junto con los tenis y balones, a fin de que la imagen del Niño Dios tuviera completa la vestimenta.