La prevención perdió por goleada en el arranque del Mundial: Liz Salgado

* Meses de planeación, protocolos, logística y esquemas de coordinación quedaron en la banca frente a una operación que mostró serias deficiencias en materia de protección civil.

* Las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil deben informar las decisiones tomadas y las medidas que se implementarán para los próximos encuentros.

Para la Diputada panista Liz Salgado, el arranque del Mundial 2026 dejó lecciones que no pueden ignorarse y que deben ser revisadas a profundidad por las autoridades de la Ciudad de México.

Lo que debía convertirse en una celebración para miles de personas terminó exhibiendo problemas de logística, movilidad, control de aforos, comunicación institucional y protección civil que pusieron en riesgo a quienes acudieron al Zócalo para presenciar el partido inaugural.

“Lo que vimos el jueves no puede quedar en la anécdota ni reducirse al argumento de que al final todo salió bien. Las autoridades tienen la obligación de revisar lo ocurrido, identificar errores y corregirlos antes de los siguientes encuentros”, señaló la legisladora.

Liz Salgado recordó que durante meses se habló de protocolos especiales, centros de mando, esquemas de coordinación interinstitucional, operativos de movilidad y planes de protección civil para recibir uno de los eventos más importantes del mundo.

Sin embargo, la realidad mostró una operación marcada por la incertidumbre y la improvisación. Miles de personas comenzaron a concentrarse desde temprana hora sin contar con información clara sobre accesos, rutas de ingreso, medidas de seguridad o condiciones de operación del Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino. Mientras la afluencia crecía, las definiciones sobre accesos y logística se fueron comunicando sobre la marcha, generando confusión y presión en distintos puntos del Centro Histórico.

“El problema no fue que llegara mucha gente. De eso se trataba el evento. El problema es que las autoridades sabían que llegaría mucha gente y aun así la logística terminó siendo rebasada y subordinada a un entorno político que rebasó al gobierno”, afirmó.

La Diputada destacó que los reportes difundidos por medios de comunicación y usuarios documentaron aglomeraciones, cuellos de botella en calles de acceso, restricciones de movilidad, cierres de estaciones de transporte público insuficientemente comunicados y la presencia de vehículos operativos dentro de zonas con alta concentración de personas.

Particularmente preocupante resultó el accidente ocurrido en una grúa, donde un joven sufrió una caída que derivó en lesiones graves.

“Que no haya ocurrido una tragedia mayor no significa que las cosas se hayan hecho bien. La prevención no se evalúa por la suerte, sino por la capacidad de anticipar riesgos y evitarlos”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que mientras la narrativa oficial se ha concentrado en destacar la asistencia masiva y el ambiente festivo, hasta ahora no exista una explicación detallada sobre las decisiones operativas que derivaron en los problemas observados durante el evento.

Por ello, consideró indispensable que la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informen públicamente cuáles fueron los criterios utilizados para la operación del evento, qué incidentes se registraron, cuáles fueron las medidas adoptadas para atenderlos y qué ajustes se realizarán para los siguientes partidos y actividades vinculadas al Mundial.

“No podemos pasar las próximas semanas confiando en que las cosas saldrán bien por casualidad. La Ciudad necesita información clara, coordinación efectiva y autoridades que asuman plenamente su responsabilidad”, expresó.

Finalmente, Liz Salgado advirtió que el Mundial representa una oportunidad extraordinaria para la Ciudad de México, pero también una prueba para sus instituciones.

“Que México haya ganado, que la gente haya celebrado y que los incidentes no escalaran a una tragedia no elimina los problemas que vimos. Lo ocurrido debe revisarse y corregirse. El jueves pasado, la prevención perdió por goleada frente a la mala política”, concluyó.