Sheinbaum da banderazo a la construcción del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Sinaloa

Desde Culiacán, Sinaloa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el estado “no está solo” y cuenta con su apoyo, el de su Gabinete y el de todo el país.

“No está solo Sinaloa, su Presidenta y todo México estamos aquí. Las Fuerzas Armadas y el gabinete completo está aquí con ustedes Sinaloa”, refrendó.

En su segundo día de gira por el estado, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, emitió un discurso de apoyo a Sinaloa, tras los sucesos violentos ocurridos desde la detención de Ismael “El Mayo” Zambada entre los grupos criminales de la Chapiza y Mayiza.

La Jefa del Ejecutivo resaltó que Sinaloa es “el granero” de México, además de un estado de turismo y una población trabajadora.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad unidad frente al escenario de inseguridad.

“Que se oiga bien, que se oiga lejos, que se oiga fuerte, que Sinaloa es de hombres y mujeres trabajadoras. Que Sinaloa es el granero de México, que Sinaloa es trabajo, turismo, que lo oigan los vecinos y el mundo entero , que viva Culiacán y qué viva Sinaloa”, señaló.

Reitera su apoyo a Sinaloa

La Mandataria federal manifestó el respaldo y apoyo del Gobierno de México a la población de Sinaloa.

“Por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos siempre salimos adelante y salimos adelante por lo que vale el pueblo de México y el pueblo de Sinaloa”, resaltó.

Respecto a la relación bilateral con Estados Unidos, recordó que el Gobierno que encabeza tiene muy claro el principio de que la soberanía no se negocia, ya que México es libre, independiente y soberano.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Culiacán el arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS, construido por ingenieros militares Presidencia

Defensa inicia obras de nuevo hospital del IMSS

En el arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS Culiacán, la presidenta detalló que este nuevo hospital del IMSS, que será construido por ingenieros militares de la Defensa Nacional, contará con 395 camas: 216 censables (76 de cirugía, 39 de ginecobstetricia, 76 de medicina interna y 25 de pediatría) y 179 no censables; 40 consultorios de especialidades; 12 salas de cirugía: nueve centrales, dos ambulatorias y una de tococirugía; cuenta con medicina física y rehabilitación; quimioterapia; clínica del dolor, hemodiálisis con 30 máquinas; tres salas de endoscopía; unidad de cuidados intensivos; laboratorio; centro de colecta de muestra; imagenología; radioterapia; urgencias y farmacia.

Recordó que este año inicia el proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunirá este día con productores de maíz, a quienes el Gobierno pretende apoyar por los costos del grano.

En su gira por la entidad entregó becas Benito Juárez a estudiantes de preparatoria en Mazatlán y Programas para el Bienestar en San Ignacio, anunció la creación de 20 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”.