SRE hace un llamado a preservar la paz en Medio Oriente tras ataques en Irán

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado a preservar la paz y la estabilidad en Medio Oriente, esto después de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán que tuvieron lugar durante la madrugada de este sábado.

A través de un comunicado, que fue publicado en redes sociales, la dependencia federal expresó su profunda preocupación por la situación que se vive actualmente en Medio Oriente, por lo cual hizo un llamado a todas las partes involucradas para privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza.

Asimismo, en apego de la política exterior mexicana, así como a la convicción pacifista del país, la dependencia exhortó a evitar que el conflicto escale debido a que las consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil, así como a la estabilidad global serían graves. De esta manera, se reiteró la necesidad de resolver estas controversias a través del diálogo y la negociación.

Finalmente, se reiteró que las embajadas mexicanas en la regio permanecen atentas y en contacto con los connacionales que residen en estos sitios o que transitan por la región. Lo anterior para proporcionarles asistencia consular en caso de que sea necesario.