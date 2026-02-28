Sinaloa no está sola: Sheinbaum  

Desde Culiacán, Sinaloa, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que el estado “no está solo” y cuenta con su apoyo, el de su Gabinete y el de todo el país.

Sinaloa Especial

No está solo Sinaloa, su presidenta y todo méxico estamos aquí. Las fuerzas armadas y el gabinete completo está aquí con ustedes Sinaloa”, refrendó.

Detención de 'El Mayo' Zambada

En su segundo día de gira por el estado, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum emitió un discurso de apoyo a Sinaloa, tras los sucesos violentos ocurridos desde la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Resaltó que Sinaloa es “el granero” de México, además de un estado de turismo y una población trabajadora.

Que se oiga bien, que se oiga lejos, que se oiga fuerte, que Sinaloa es de hombres y mujeres trabajadoras. Que Sinaloa es el granero de México, que Sinaloa es trabajo, turismo, que lo oigan los vecinos y el mundo entero , que viva Culiacán y qué viva Sinaloa”, señaló.

La Mandataria federal manifestó el respaldo y apoyo del Gobierno de México a la población.

Juntos salimos adelante

Por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos siempre salimos adelante y salimos adelante por lo que vale el pueblo de México y el pueblo de Sinaloa”, resaltó.

En el Arranque de Obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS Culiacán, Presidenta informó que se reunirá este día con productores de maíz, a quienes el Gobierno pretende apoyar por los costos del grano.

Comentó que viajará a Baja California este domingo y por la tarde regresará a la Ciudad de México, para presenciar el concierto de Shakira en el Zócalo.

*bb