¿Existe relación entre las muertes de bebés en Durango y Jalisco? Esto es lo que se sabe

La muerte de ocho recién nacidos en dos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los estados de Durango y Jalisco, ha puesto bajo la lupa las condiciones de atención en unidades de cuidados intensivos neonatales, luego de que en varios de los casos se detectara la presencia de una bacteria que puede provocar infecciones graves en pacientes hospitalizados.

La coincidencia entre ambos episodios ha abierto una interrogante que las autoridades sanitarias buscan esclarecer: ¿se trata de casos independientes o existe alguna relación entre los microorganismos identificados en los dos hospitales?

Hasta ahora, no se ha establecido que exista un mismo brote, una cadena de transmisión entre ambas unidades médicas ni que la bacteria haya sido la causa directa de todos los fallecimientos.

La posible conexión entre los casos forma parte de una línea de investigación que deberá confirmarse o descartarse mediante estudios microbiológicos y epidemiológicos.

El primer caso que se dio a conocer fue en Durango, donde cinco recién nacidos fallecieron en el mes de septiembre mientras permanecían internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS. En cuatro de estos bebés se identificó la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae.

Ante esta situación, el IMSS realizó estudios de laboratorio y envió muestras para análisis especializados, incluidos trabajos de secuenciación genética, con el propósito de conocer las características de los microorganismos encontrados y determinar si existe alguna relación entre ellos.

Días después, en Jalisco, tres recién nacidos fallecieron mientras recibían atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara.

En estos casos también fue identificada Klebsiella pneumoniae, además de Candida albicans, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para establecer el origen de los microorganismos y determinar qué papel tuvieron en cada uno de los fallecimientos.

Hasta ahora, no se ha establecido que exista un mismo brote, una cadena de transmisión entre ambas unidades médicas ni que la bacteria haya sido la causa directa. Cuartoscuro

¿Qué coincidencia investiga el sector salud?

Por ahora, el principal elemento que vincula ambos episodios es la detección de Klebsiella pneumoniae en recién nacidos atendidos en unidades de cuidados intensivos neonatales del IMSS.

Sin embargo, encontrar la misma especie de bacteria en dos hospitales no significa necesariamente que se trate del mismo microorganismo. Klebsiella pneumoniae comprende distintas cepas y variantes, por lo que será necesario comparar las características genéticas de las muestras obtenidas en ambas entidades.

Ese análisis podría ayudar a determinar si existe una coincidencia entre los microorganismos o si, por el contrario, los casos corresponden a eventos independientes.

También será necesario establecer qué papel tuvo la bacteria en cada uno de los casos. La detección de Klebsiella pneumoniae en una muestra clínica, por sí sola, no permite concluir que el microorganismo haya provocado el fallecimiento de un paciente.

Este punto adquiere especial relevancia en las unidades neonatales, donde reciben atención bebés prematuros o con condiciones médicas delicadas y, por lo tanto, presentan una mayor vulnerabilidad frente a infecciones.

La posible conexión entre los casos forma parte de una línea de investigación que deberá confirmarse o descartarse mediante estudios microbiológicos y epidemiológicos. Cuartoscuro

¿Qué elementos son coincidentes y qué falta por determinar?

Hasta el momento existen varios elementos coincidentes: los fallecimientos ocurrieron en unidades neonatales del IMSS, se trató de pacientes particularmente vulnerables y en ambos hospitales se detectó Klebsiella pneumoniae.

Lo que todavía está por determinarse es si las bacterias encontradas corresponden a la misma cepa, si existe una relación epidemiológica entre los casos y, especialmente, qué papel tuvo el microorganismo en cada uno de los fallecimientos.

Las autoridades también revisan los protocolos de prevención y control de infecciones en las unidades médicas, además de realizar cultivos y otros análisis encaminados a identificar posibles fuentes de contaminación o transmisión dentro de los hospitales.

La investigación cobra especial relevancia debido a que algunas variantes de Klebsiella pneumoniae pueden presentar resistencia a distintos antibióticos y ocasionar infecciones graves, particularmente en pacientes hospitalizados y vulnerables.