Exhiben en redes al ‘estafador de la morralla’; este es su modus operandi

Habitantes de Juárez, Nuevo León, denunciaron en redes sociales el acecho de un presunto estafador de negocios que, recientemente, afectó las finanzas de un establecimiento de materias primas ubicada sobre la avenida Arturo B. de la Garza, en la zona Centro del municipio.

“Si alguien lo conoce nos acaba de robar y estafar aquí en el local para que tengan cuidado… Centro de Villa Juárez. Si lo ven o lo conocen avísenos por favor”, publicó la cuenta de Facebook del comercio, sin brindar mayores detalles hasta que aparecieron más reportes de supuestas víctimas.

‘El estafador de la morralla’

De acuerdo a ABC Noticias, así es como se le conoce al hombre. Y es que según la denuncia hecha por el último negocio afectado, este individuo llegó y dijo que si por favor le cambiaban sus monedas por billetes, a lo que los trabajadores accedieron, justificando que se estaban quedando sin “feria”.

Sin embargo, acusaron que “entre una cosa y otra”, el hombre “desapareció” luego de que le dieran los billetes, sin que él les entregara las monedas que supuestamente traía.

¿Cómo es su modus operandi?

Conforme han avanzado las horas, más testimonios han aparecido acerca del “estafador de la moralla”, y otras personas han aprovechado para contar su experiencia relacionada con este individuo cuya edad oscilaría entre los 40 y 50 años.

Una mujer que dijo dedicarse a la venta de ropa en los mercados, contó que el hombre llegó a “feriar” a su puesto.

La negociación iba por buen camino, sin embargo, la vendedora rechazó la oferta luego de que el hombre le dijera que le diera los billetes, ya que tenía que ir a su carro por el dinero.

“Le dije, ‘bueno traiga la feria y le doy el dinero’ y me dijo ‘es que está mi hijo en el carro y tengo que llevar el dinero para que él me de las monedas. Le dije ‘no, si no trae la feria no le doy nada’, y se fue”, escribió en Facebook.

Estafador tendría años afectando a negocios

Al menos eso comentan usuarios en redes sociales, quienes aseguran que el individuo ha cometido un gran número de estafas sin que las autoridades logren dar con su paradero.

JCS