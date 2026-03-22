Exhiben red criminal de asesino de Carlos Manzo; Fiscalía detalla mapa delictivo

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán exhibieron el alcance de la estructura delictiva liderada por Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, presunto responsable del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con los últimos reportes judiciales, ésta red criminal extendía su control operativo a través de 16 municipios clave en la entidad.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, detalló que la organización no se limitaba únicamente a la zona de Uruapan.

El funcionario detalló que el mapa delictivo trazado por las autoridades divide su influencia en tres sectores estratégicos: en la zona del Bajío, tenía presencia en seis municipios colindantes con los estados de Guanajuato y Jalisco; en Uruapan controlaba seis municipios de la zona central, además en Morelia, lideraba operaciones en cuatro municipios, incluyendo la zona metropolitana de la capital.

Aseguró que este despliegue permitía presuntamente a la organización mantener una vigilancia constante y una capacidad de movilización rápida para ejecutar actos violentos y actividades ilícitas bajo las órdenes de grupos delictivos de mayor escala.

Según los puntos más críticos revelados por la Fiscalía del estado, es el esquema de “inteligencia” el que facilitó el magnicidio, pues la red utilizaba a taxistas y exfuncionarios municipales para supuestamente monitorear los movimientos de Carlos Manzo.

Red delictiva reportaba en tiempo real los movimientos de Carlos Manzo

Se ha documentado que, mediante plataformas de mensajería, estos informantes reportaban en tiempo real la ubicación del edil. A cambio de estos datos, los involucrados recibían pagos en efectivo o sustancias ilícitas.

Fue precisamente esta filtración de la agenda lo que permitió al autor material interceptar al alcalde durante los eventos públicos de noviembre de 2025.

Actualmente, el proceso judicial contra El Licenciado ha tomado un giro tras la solicitud de su defensa para acceder a un procedimiento abreviado.

Esta figura legal busca que el imputado admita su culpabilidad en el asesinato a cambio de una reducción en la sentencia.

Mientras la Fiscalía evalúa esta petición, las diligencias continúan con el análisis de pruebas tecnológicas obtenidas en cateos recientes, lo que podría derivar en nuevas órdenes de aprehensión.

Suman 15 personas vinculadas a proceso por homicidio de Carlos Manzo

Hasta el momento, el caso suma 15 personas vinculadas a proceso, consolidándose como una de las investigaciones de mayor impacto en la administración de justicia actual en Michoacán.

Apenas el pasado 9 de enero, detuvieron a Yesenia ‘N’, quien fue secretaria particular del también fundador del Movimiento del Sombrero.

Tras el crimen del presidente municipal, la mujer se mantenía en el mismo cargo en la ahora administración de la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, quien fue nombrada como alcaldesa sustituta tras el asesinato de su esposo.

*mcam