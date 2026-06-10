Evelyn Salgado fortalece red de Centros LIBRE para la atención y protección de las mujeres en Guerrero

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, encabezó la entrega de equipamiento para los 32 Centros LIBRE que operan en la entidad, como parte de una estrategia conjunta con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para fortalecer la atención integral, la prevención de la violencia de género y la protección de los derechos de las guerrerenses.

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La mandataria estatal destacó que las mujeres son una prioridad en su administración y aseguró que continuará impulsando acciones para garantizar espacios seguros y servicios especializados en todo el estado.

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Acompañada por la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, y por la coordinadora general de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de las Mujeres, Viridiana Lorelei Hernández Rivera, Salgado Pineda anunció el compromiso de ampliar la red estatal de Centros LIBRE para alcanzar 85 espacios al concluir su administración, con el objetivo de que cada municipio cuente con un centro de apoyo, orientación y protección para las mujeres.

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La gobernadora resaltó que esta política pública cuenta con el respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de una inversión federal cercana a los 35 millones de pesos destinada a consolidar la operación de los Centros LIBRE en Guerrero.

Por su parte, la secretaria de la Mujer de Guerrero, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, informó que la cobertura del programa creció de 22 centros durante 2025 a 32 en este año, ampliando la atención en municipios de las ocho regiones del estado.

Los Centros LIBRE ofrecen atención especializada, acompañamiento jurídico y psicológico, orientación, capacitación y fortalecimiento de redes comunitarias, con el propósito de promover la autonomía de las mujeres y garantizar su derecho a una vida libre de violencia.